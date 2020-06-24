Держсекретар Мінкультури повідомив, що написав заяву про звільнення

Артем Біденко повідомив у середу, що написав заяву про звільнення з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики.

«Попросив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста – після 6 років роботи потрібно оглянутися, перепочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи. Я сам планую і надалі займатися тим, що робив донедавна часу: популяризацією України, соціальними проєктами, зокрема на підтримку читання. І нарешті знову зможу публічно виступати», – написав Біденко у фейсбуці і прикріпив фото заяви.

Артем Біденко почав роботу в Міністерстві інформаційної політики в 2015 році з посади заступника міністра. В 2017-му став держсекретарем Мінінформполітики. Торік був перепризначений держсекретарем Міністерства культури, молоді та спорту, а в березні 2020 року – держсекретарем Міністерства культури та інформаційної політики.