НАБУ обшукує будівлю колишнього Міністерства інформаційної політики

НАБУ заявило про проведення кількох обшуків, зокрема, у приміщенні колишнього Міністерства інформаційної політики.

«Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливої розтрати службовими особами Міністерства інформаційної політики України за попередньою змовою зі службовцями ДП «Центр захисту інформаційного простору України» та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих для фінансування проектів із захисту національного інформаційного простору», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці відомства.

За цими даними, розслідування триває з липня 2019 року.

Раніше державний секретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко заявив про обшуки у колишньому Міністерстві інформаційної політики України та ДП «Захист інформаційного простору».

За його даними, провадження почали щодо тендера, проведеного 2018 року на сумму 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. Як зазначив Біденко, за версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.