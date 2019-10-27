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27 Жовтень 2019, Київ 17:54
Новини | Суспільство

Бородянський про пітчинг Держкіно: «тишком-нишком» розподілили утричі більшу суму за свій річний бюджет

Володимир Бородянський

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Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський прокоментував ситуацію щодо 11 пітчингу Держкіно, коли деяким режисерам, які спочатку отримали підтвердження щодо державної підтримки їхніх проєктів, пізніше відмовили.

«Влітку тишком-нишком Держкіно прийняло рішення розподілити 1,7 мільярда гривень. 1,7 мільярда гривень – це бюджет Держкіно на 3 роки вперед. По тих нормативах, які в самому Держкіно встановлені і встановлені Міністерством культури, суму, яку вони можуть розподіляти – це 500 мільйонів гривень», – розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Бородянського, він не говорив ні з ким щодо конкретних проектів, які нібито потрібно вилучити з переліку, – рішення ухвалило саме Держкіно.

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«Оце і є вибудова справедливості і довіри, коли будь-яка дія нашого міністерства може і обов’язково буде пояснена, коли міністерство буде публікувати щоквартальні звіти, як витрачаються кошти. Коли вся ця інформація буде наявною, вільною у доступі і таке інше, то оце є частина тієї справедливості, яку ми можемо забезпечити в рамках свого міністерства», – зазначив Бородянський.

Кілька десятків представників української кіноіндустрії та декілька громадських організацій 17 вересня підписали відкритого листа на ім’я президента Володимира Зеленського і очільника Мінкульту Володимира Бородянського, в якому висловили занепокоєння змінами у галузі, зокрема, щодо перегляду результатів 11 пітчингу Держкіно.

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Серед підписантів листа, є зокрема, сценарист Андрій Кокотюха, режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, режисер, сценарист і продюсер Володимир Тихий, акторка Ірма Вітовська, режисер Михайло Іллєнко, акторка Римма Зюбіна, режисер Роман Балаян та інші. Підписали листа також 7 організацій, пов’язаних з кіноіндустрією.

12 вересня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваного нардепом і ексгендиректором телеканалу «1+1» Олександром Ткаченком, заявив про намір переглянути результати 11-го пітчингу (конкурсного відбору) Держкіно через перевищення бюджету.

16 вересня Бородянський заявив про намір запровадити в Україні рейтинг режисерів і продюсерів, які зможуть претендувати на державну фінансову підтримку у створенні кіно. Він зазначив, що не може самотужки скасувати результати 11-го пітчингу Держкіно, але рекомендував Раді з державної підтримки кінематографії переглянути його результати. Цього ж дня Держкіно оголосило про проведення другого етапу 12-го конкурсного відбору кінопроєктів – з 23 до 27 вересня.

19 серпня голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що йде з посади, назвавши основну мету своєї роботи в Держкіно «досягнутою».

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