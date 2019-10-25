У Мінкульті анонсували програму мандрів Україною для школярів

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що з наступного року в Україні має запрацювати так звана програма «мобільності» школярів, що передбачає мандри учнів Україною коштом державного бюджету.

«Це програма, ми її так назвали, «мобільності» школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі в наступному році», – сказав Бородянський.

Він висловив упевненість, що програма, яка підтримана президентом і урядом, буде також затверджена в бюджеті.

«Вони (школярі – ред.) не просто побачать Україну, вони, повернувшись у свій клас, у свою школу, будуть про це розповідати, це буде частиною їхнього завдання. Це більше ніж просто мандрування», – додав міністр.

Нині для поїздок в межах країни українські школярі користуються окремими пільгами, зокрема на залізниці. У поїздах «Укрзалізниці» діти віком від 6 до 14 років здійснюють поїздки у пасажирських вагонах всіх категорій з оплатою вартості проїзду у розмірі 75% вартості проїзду дорослого пасажира. Діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний проїзд. Перевезення дітей здійснюється впродовж року, без обмеження кількості поїздок, втім найбільше таких поїздок зазвичай відбувається у час шкільних канікул.

За розпорядженням Міносвіти, цьогоріч школам рекомендували йти на осінні канікули з 28 жовтня до 3 листопада.

Повністю інтерв’ю з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 26 жовтня.