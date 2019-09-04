Україна межує зі Шрі-Ланкою та Ямайкою в Індексі конкуретноспроможності туризму

Україна посіла 78 місце із 140 в Індексі конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму, йдеться в доповіді Світового економічного форуму. За останні два роки Україна піднялася на 10 позицій.

Україна має 3,7 бала із семи. Стільки ж здобули Ямайка, Шрі-Ланка, Вірменія, Казахстан і Намібія.

Автори дослідження відзначають, що Україна отримала найбільший серед усіх країн прогрес у питаннях безпеки. За цим показником вона отримала 4,8 бала із семи.

Очолили рейтинг Іспанія (5,4), Франція (5,4), Німеччина (5,4), Японія (5,4) та Сполучені Штати Америки (5,3). Внизу індексу розташувалися Ємен (2,4), Чад (2,5) і Ліберія (2,6).

Індекс розраховують на основі 15 факторів (бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я й гігієна, людські ресурси й ринок праці, ціни, інфраструктура, природні, культурні ресурси тощо).