Бородянський розповів, як зміниться державне фінансування культури

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський запевнив в інтерв’ю Радіо Свобода, що про якесь покарання хору імені Верьовки через позбавлення фінансування за виступ про ексголову Нацбанку Валерію Гонтерєву не йдеться.

Натомість, за його словами, планується перегляд всього формату державного фінансування галузі культури.

«Я думаю, що ми поступово будемо переходити на формати проектного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд. Означає це, що це відбудеться відразу? Ні. Тому що ми хочемо зберегти те надбання, ту спадщину, які в нас є, але ми хочемо їх покращувати, і щоб це покращення було зашите всередину тієї системи, яку ми будемо будувати», – сказав він.

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Та назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем».

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – «некоректна».

У студії «Квартал 95» назвали номер «гострою сатирою».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.