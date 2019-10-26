Уряд планує створити українську електронну бібліотеку – Бородянський

Український культурний фонд, підпорядкований Міністерству культури, і Міністерство цифрової трансформації планують спільну роботу над створенням електронної бібліотеки, заявив міністр культури Володимир Бородянський в ефірі Радіо Свобода.

Про це він згадав, коментуючи популяризацію читання, яку назвав одним із завдань свого відомства.

«Для того, щоб люди більше читали, у них повинна бути звичка читати. Звичка читати формується у школі, в родині, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом з МОН скерована на те, щоб така звичка з’являлася у школі. Це перше. І друге – це наявність контенту, тобто наявність цікавих книжок», – каже Бородянський.

Читайте також: Хранитель літератури: пам’яті Володимира Панченка​

Він додав, що для забезпечення наявності уряд розглядає варіант електронних книжок, щоб створити «мінімальний бар’єр» для доступу до літератури.

«Зараз ми працюємо. Український культурний фонд разом, зараз вже приєднається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися книжки. Ми плануємо, що декілька назв будуть безкоштовні взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30... Ми подивимося. І будь-яка людина зможе читати це. Доступ ми забезпечимо, наприклад, в електронний спосіб», – заявив міністр.

Він запевнив також, що фінансування Інституту книги не буде скорочене. За даними Бородянського, в Україні наразі публікується близько 8 тисяч найменувань книжок щорічно, але він вважає, що цього недостатньо.​

«Їх (книжок – ред.) чимало, але недостатньо, на наш погляд. Їх є десь 8 тисяч назв кожен рік. Тому ми будемо розвивати. Що означає? Що у нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримки видавництва українських молодих авторів і таке інше. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську», – анонсує Бородянський.

Читайте також: «Бандити мене підтримували» – політв'язень Кремля Юрій Яценко, який видав книжку​

Водночас, на думку міністра, в Україні «дуже велика кількість бібліотек» – близько 15,5 тисяч, і він вважає, що вони повинні трансформуватися.

«Повинна перетворюватися бібліотека. Вона повинна перетворюватися у сучасний такий хаб, в сучасне місце, де будуть і книжки, і доступ до інтернету. Тому я вважаю, що нам необхідно тверезо подивитися, скільки ми зможемо реально утримувати бібліотек якісних. Друге. Ми повинні пояснити місцевій владі, навіщо їм бібліотека, що за місце, як бібліотека може змінювати місце, де вона розташована. Тобто як вона може впливати на суспільство, на громаду, на спільноту», – міркує він.

Повне інтерв’ю Олександра Бородянського читайте на сайті Радіо Свобода