«Книжковий дворик на колесах» розпочав подорож Європою. Перша зупинка – Прага

Мандрівний автобус «Книжковий дворик на колесах» з українськими письменниками, народними майстрами, скульпторами та видавцями 28 вересня завітав до столиці Чехії. Прага стала першою зупинкою у турне країнами Європи, яке також охопить Рим, Флоренцію, Відень, Венецію і Любляну.

Місцем проведення першої зустрічі організатори акції обрали український культурно-освітній центр у Празі «Крок».

«Ми маємо унікальну змогу поспілкуватися з українськими художниками, видавцями, письменниками та поетами тут, у Празі. Діти і батьки, і загалом усі українці, які проживають тут, можуть купити те найрідніше – українську книжку. Не треба для цього їхати додому. Вони мають унікальну можливість спробувати унікальні види народного мистецтва. Це дуже важливо для людей, які з тих чи інших причин проживають за межами України», — розповіла Радіо Свобода директорка культурного центру «Крок» Марія Гаврилюк.

За словами організаторів, метою «книжкового туру» є формування дружнього простору між представниками інтелігенції, що проживають в Україні, та українцями, які з різних причин перебувають за межами держави.

Основна частина учасників «Книжкового дворика» — письменники та видавці. Зокрема, багаторазова лауреатка Міжнародного конкурсу «Коронація слова» Марія Ткачівська, поетеса та розробниця авторської педагогічної системи Марія Чумарна, Василь Кузан — автор понад сотні текстів пісень, які виконують Валентина Степова, Іван Попович, Степан Гіга, Сергій Лазо, поет та драматург Олександр Смик – автор концептуальних розробок таких культових українських фестивалів, як «Вивих» та «Тарас Бульба».

За сім років існування акції «Дворик» подолав приблизно 70 000 кілометрів лише Україною. Щороку письменники та видавці, які брали участь у проєкті, відвідували по 20 міст.

«Після подорожей Україною нас запросили із такою ж ідеєю до Європи. І ми подумали, що це унікальна можливість поспілкуватись із українцями, які живуть за кордоном. Обмінятися енергією, привести до них не просто українські книжки, але й людей, письменників, які їх пишуть», — розповіла ініціаторка та керівниця проєкту Любов Хомчак.

Після Праги «Книжковий дворик» вирушає далі Європою. Наступною зупинкою стане Відень.