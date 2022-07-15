Сили ППО збили російську ракету – ОВА про вибухи у Білій Церкві

На Київщині у небі Білоцерківського району сили ППО збили російську ракету, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Олексій Кулеба закликав жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігноруйте сигнали небезпеки.

Раніше у соцмеражах повідомляли про вибухи у Білій Церкві на Київщині.

Близько 20:00 у всіх регіонах України була оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомлялося про вибухи в Кременчуку та Дніпрі. Влада підтвердила інформацію про вибухи у Кременчуку, однак інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих немає. Щодо Дніпра – офіційних підтверджень наразі немає.