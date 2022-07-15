Влада підтвердила вибухи в Кременчуці

У Кременчуці пролунали вибухи, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



«У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом», – написав він у телеграмі.

Раніше була оголошена повітряна тривога по всій Україні.

27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Внаслідок цієї ракетної атаки загинула 21 людина, ще одна людина вважається безвісти зниклою, постраждали 64 особи, з яких 26 шпиталізували.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.