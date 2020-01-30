Комунальники Києва очистили проросійські білборди, 3 затриманим висувають «самоправство»

Начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов повідомив, що комунальні служби Києва виявили та прибрали 17 постерів на 10 білбордах із «провокативними» зображеннями.

«Ми організували нічну інспекцію, щоб моментально виявляти провокаційні сюжети. За це хочу подякувати кожному співробітнику, які замість сну та відпочинку робили все можливе заради порядку. Таке оперативне вирішення було б неможливе без нашої громадськості, яка вчасно повідомляла про місце проблеми», – повідомив Смирнов у фейсбуці.

Водночас у столичній поліції повідомили, що встановили трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні провокативних білбордів.

«Їх доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин та надання свідчень… За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що раніше кияни звернулися до правоохоронців із повідомленнями про те, що на кількох вулицях столиці розміщені білборди провокативного змісту. На них, зокрема, були написи: «Росія – наш головний стратегічний партнер» російською мовою на тлі фотографії чоловіка, підписаного як Олег Катющенко.

Росія з весни 2014 року веде проти України гібридну війну, за що зазнала низки санкцій із боку Заходу. В Україні Росія офіційно визнана державою-агресором.