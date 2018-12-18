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18 Грудень 2018, Київ 16:40
Новини | Події

Міжнародна федерація дзюдо визнала 18-річну українку Білодід найкращою у своїй вазі

Білодід посіла четверте місце серед дзюдоїсток незалежно від вагової категорії

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Міжнародна федерація дзюдо визнала 18-річну українку Дар’ю Білодід найкращою у ваговій категорії до 49 кілограмів.

Друге місце посідає Уранцецег Мунхбат із Монголи, третє – Фуна Тонакі з Японії.

Крім того, Білодід отримала четверте місце серед дзюдоїсток незалежно від вагової категорії.

У вересні українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Через місяць вона виграла світову першість серед юніорів.

На початку листопада Білодід отримала звання заслуженого майстра спорту України.

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