Дзюдо: чемпіонці світу Білодід присвоїли звання заслуженого майстра спорту України

Українській дзюдоїстці, чемпіонці світу Дарії Білодід присвоїли звання заслуженого майстра спорту України. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«Підписав розпорядження про присвоєння Дарії Білодід статусу заслуженого майстра спорту України», – зазначив він.

«Блискуча та історична перемога нашої дзюдоїстки Дарії Білодід на чемпіонаті світу-2018 надзвичайно приємно вразила всю міжнародну спільноту та Україну. Про українську сенсацію писали і говорили всі, а ми прославилися тим, що це наша українська атлетика підкорила п’єдестал і стала наймолодшою чемпіоном дорослої світової першості в історії», – сказав міністр.

Дарія Білодід завоювала золото на чемпіонаті світу в Баку, який проходив 20-27 вересня.

Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Раніше нікому не вдавалося вигравати золото до 18 років. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі, яка в 1993 році стала найкращою в світі у 18 років 1 місяць.

На початку жовтня Білодід очолила список найкращих дзюдоїсток світу.