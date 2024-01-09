Помер народний артист України Віталій Білоножко

У віці 70 років помер естрадний співак і народний артист України Віталій Білоножко, йдеться в повідомленні пресслужби Буринської громади Сумської області, звідки він родом.

«Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця проймали слова пісень, котрі линули срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як настанова, як спогад про дитинство», – йдеться в некролозі.

Народився артист 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Разом з дружиною, народною артисткою Світланою Білоножко, він був засновником і організатором періодичного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».

У грудні 1995 року Віталію Білоножку надали звання народного артиста України. Він є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовим дипломантом музичної премії «Шлягер року».

За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні артиста також нагородили Міжнародним орденом Миколи Чудотворця (1998) та «Президентською Нікою» (1997). Білоножко є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), «За заслуги» III ступеня (2008), «За заслуги» II ступеня (2013).