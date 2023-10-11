«Туга за легендою України»: у Києві попрощалися з Ніною Матвієнко

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року на Житомирщині в багатодітній родині. У 1968 році вона закінчила вокальну студію при хорі імені Верьовки і стала його солісткою.

1978 року стала заслуженою артисткою України, 1985 року отримала звання народної артистки України, 1988-го – Шевченківську премію, а в 2006 році – звання Героя України.

У репертуарі співачки переважали українські народні пісні: календарно-обрядові, побутові, ліричні гумористичні, пісні-балади, вона брала участь у телеспектаклях і радіовиставах.

Артистка успішно гастролювала в Канаді, США, Мексиці, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.

Відео телеканалу Суспільне.