Влада Білорусі: АЕС в Островці запустять у липні

Влада Білорусі заявляє про намір запустити перший енергоблок нової АЕС в Островці Гродненської області в липні цього року, а початок виробництва енергії там очікують у вересні-жовтні. Про це заявив міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич в ефірі державного телеканалу ОНТ 11 квітня.

При цьому, він додав, що графік може бути додатково скоригований.

АЕС споруджують поблизу кордону Білорусі з Литвою. Вона розташована всього за 40 кілометрів від столиці Литви, Вільнюса.

Влада Литви висловлювала занепокоєння щодо безпеки ядерного об’єкта і раніше оголошувала про плани закупити таблетки йоду напередодні пуску АЕС.

Також у Литві розроблені маршрути евакуації населення в разі аварійних ситуацій на Білоруській АЕС і випробовують сирени попередження про надзвичайну ситуацію.

У самій Литві єдину атомну електростанцію закрили 10 років тому.

Плани з будівництва АЕС президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив у 2008 році, коли Мінськ отримав на цей проєкт позику в 10 мільярдів доларів від Москви.

Генеральним підрядником будівництва Білоруської АЕС є російська корпорація «Атомстройекспорт».