Понад 5 тисяч вантажівок чекають виїзду з Білорусі

У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що лише три з дев’яти європейських пунктів пропуску виконують угоди про реєстрацію великовантажних вантажівок.

З початку грудня черги вантажівок на кордоні зросли ще на 20%, повідомило прикордонне відомство.

Найбільш завантаженим напрямком є литовський маршрут, де загалом зібралося майже 2200 вантажівок. На польських переходах з білоруської сторони в черзі 1720 автомобілів, з латвійської – 1090. Розвантажено лише український напрямок, вантажівок не більше ніж пів сотні, повідомили білоруські прикордонники.

Білоруська служба Радіо Свобода пише, що, за словами водіїв, їм доводиться стояти в черзі п’ять і більше днів. При цьому елементарних умов проживання на кордоні немає: миються і ходять в туалет на вулиці.

Польща закрила пункт пропуску Брузги-Кузьниця після того, як туди попрямувала велика кількість мігрантів. В результаті на сусідньому переїзді Берастовиця-Бобровники зібралися сотні вантажівок з товарами для Росії.