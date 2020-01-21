Білорусь відновила експорт нафтопродуктів

Білорусь знову почала експортувати нафтопродукти, повідомила держававна агенція БелТа з посиланням на пресслужбу концерну «Білтафтохім».

«Це був невеликий період призупинення, призупинка скасована. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною», – сказав керівник концерну Андрій Рибаков.

Джерела поставок нафти в Білорусь у «Білтафтохімі» не називають.

Як пише портал Tut.by, основне завдання з експорту нафтопродуктів – «виконати зобов’язання перед українськими партнерами».

Раніше Білорусь припиняла експорт нафтопродуктів, щоб не допустити дефіциту палива на внутрішньому ринку через відмову Росії постачати нафту на білоруські заводи.

Олександр Лукашенко 21 січня заявив про намір скоротити постачання нафти з Росії.