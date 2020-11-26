Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі

На засіданні 26 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію через порушення прав людини в Білорусі, і зокрема вбивство жителя Мінська Романа Бондаренка.

Резолюцію підтримали представники всіх політичних груп Європарламенту, за винятком праворадикальної групи «Ідентичність і демократія» і ліворадикальної «Об’єднані європейські ліві-Зелені ліві Півночі». За документ проголосували 613 депутатів, проти висловиввся 41, утрималися – 35.

У резолюції описується ситуація в Білорусі та попередні рішення міжнародних організацій. На основі цього Європейський парламент сформулював 26 пунктів, у яких, серед іншого:

рішуче засуджує вбивство Романа Бондаренка і висловлює співчуття його родині та сім’ям всіх тих, хто втратив своїх близьких в результаті репресій режиму Лукашенка, а також вимагає негайного, пильного, неупередженого і незалежного розслідування смерті Романа Бондаренка і пов’язаних з протестами смертей Олександра Тарайковского, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова;

заявляє про свою підтримку білоруських демонстрантів у їхніх вимогах свободи, демократії, гідності та права вибирати свою долю;

закликає білоруську владу покласти край всім формам насильства, жорстокого поводження, гендерного насильства та катувань щодо білоруських громадян і затриманих, а також надати їм доступ до медичної та юридичної допомоги та негайно і беззастережно звільнити всіх осіб, довільно затриманих, в тому числі, за участь в протестах проти результатів виборів і проти насильства з боку влади або за висловлення підтримки цих протестів;

не визнає результати так званих президентських виборів 9 серпня 2020 року і висловлює свою беззастережну підтримку народу Білорусі в його законних вимогах про негайне припинення авторитарних репресій, повазі основних свобод і прав людини, нових, вільних і справедливих виборах відповідно до міжнародних стандартів і під наглядом ОБСЄ;

закликає до повного заморожування всіх трансферів з фондів ЄС, в тому числі позик від Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та інших, для чинного білоруського уряду і проєктів під державним контролем;

засуджує висилку європейських дипломатів з Білорусі та закликає країни ЄС розглянути можливість зниження рівня дипломатичної співпраці з цією країною;

закликає Євросоюз і Єврокомісію виконати рекомендації доповідача Московського механізму ОБСЄ з надання притулку у випадках переслідування, передбачених Женевською конвенцією про статус біженців;

засуджує придушення ЗМІ і доступ до інтернету, поширення дезінформації та побиття, арешти і залякування журналістів і блогерів; підкреслює право народу Білорусі на безперешкодний доступ до інформації; закликає ЄС використовувати свої інструменти для підтримки ЗМІ та журналістів, переслідуваних режимом;

наполягає на тому, щоб білоруські робітники могли скористатися своїм правом на мирний страйк без ризику звільнення, арешту або іншого покарання.

Очікується, що 2 грудня комітет Європарламенту із закордонних справ планує обговорити події в Білорусі і те, як ЄС може сприяти демократичним змінам у країні.