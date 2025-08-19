У Білорусі визнали екстремістською спільноту в «Однокласниках», яка підтримує угруповання «ДНР» та «ЛНР»

Суд у білоруському місті Полоцьку визнав «екстремістськими матеріалами» контент сторінки «Антимайдан і нас мільйони!» в російській соціальній мережі «Однокласники». Інформація про це опублікована у відповідному переліку на сайті міністерства інформації, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У спільноти понад 162 тисячі учасників. Група, як зазначається на її сторінці, створена для тих, хто «справді любить свою країну» та «турбується про її майбутнє».

Адміністратори спільноти твердять, що її учасники «не розпалюють міжнаціональну ворожнечу», а виступають «за єдність і розквіт усіх народів і національностей».

На титульній сторінці групи розміщено колаж із прапорами угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також напис «Мир Донбасу».

Офіційний Мінськ і провладні громадські організації Білорусі підтримують контакти з окупаційною владою на захоплених Росією територіях України.

30 вересня 2022 року Володимир Путін підписав документи про входження до складу РФ так званих «Данецької та Луганської народних республік», а також «Запорізької та Херсонської областей». За кілька днів до цього на тимчасово окупованих українських територіях під контролем російських військових відбулися «референдуми».

На початку 2023 року Рада Республіки Національних зборів Білорусі де-факто визнала сепаратистські утворення «ДНР» і «ЛНР». 6 січня на сайті верхньої палати білоруського парламенту з’явився пресреліз, з якого випливало, що член Ради Республіки Національних зборів Дмитро Басков «взяв участь у кампанії Фонду Олексія Толая з організації перебування школярів з Донецької та Луганської республік у Мінську під час зимових шкільних канікул».

Де-юре влада Білорусі не визнала незалежність «ДНР» та «ЛНР», а також їхнє «приєднання» до Росії після «референдумів». Водночас офіційний Мінськ схвалює агресію Російської Федерації проти України.