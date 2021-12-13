Білорусь: Лукашенко змінив голову ЦВК, за якої завжди перемагав на виборах

У Білорусі призначено нового голову Центральної виборчої комісії. Ігор Карпенко 13 грудня змінив на цій посаді Лідію Єрмошину, яка керувала відомством 25 років і за котрої на президентських виборах завжди перемагав Олександр Лукашенко.

Ігор Карпенко – лідер провладної Комуністичної партії. До цього він обіймав посаду міністра освіти Білорусі.

Лідія Єрмошина очолювала ЦВК з 1996 року, коли з цієї посади усунули Віктора Гончара. 1999 року Гончар разом із бізнесменом Анатолієм Красовським зник за загадкових обставин. У грудні 2019 року колишній співробітник спецзагону МВС Білорусі в інтерв’ю Deutsche Welle розповів, що брав участь у вбивстві опозиційних політиків – опонентів Лукашенка наприкінці 1990-х років. За його словами, Гончара та Красовського розстріляв у Вітебській області підполковник Дмитро Павличенко: нібито «Гончар мав 100-відсотковий компромат для усунення Лукашенка».

Ігор Карпенко народився в Росії, у Комуністичній партії – з радянських часів (з 1984 року). 2012 року його обрали першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Білорусі, це провладна партія, яка всіляко підтримує Лукашенка.