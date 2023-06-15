У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти покійників

Палата представників (нижня палата парламенту) Білорусі у другому читанні підтримала законопроєкт, що дозволяє порушувати кримінальні справи на померлих осіб за десятьма статтями Кримінального кодексу. Як повідомили у пресслужбі білоруського законодавчого органу, пропонується не допускати припинення кримінальної справи щодо злочинів за такими статтями:

підготовка чи ведення агресивної війни;

акт міжнародного тероризму;

геноцид;

злочини проти безпеки людства;

виробництво, накопичення чи поширення заборонених засобів ведення війни;

екоцид;

застосування зброї масового ураження;

порушення законів та звичаїв війни;

порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів;

бездіяльність чи злочинний наказ під час збройного конфлікту .

Померлим обвинуваченим у таких справах нададуть адвоката, від послуг якого не можна буде відмовитись, навіть якщо цього захочуть його родичі.

Генпрокуратура Білорусі, яка в березні 2023 року анонсувала розробку цього законопроєкту, вказувала, що поправки стануть «механізмом притягнення до кримінальної відповідальності тих нацистських злочинців та їхніх посібників, які з низки причин, у тому числі пов’язаних із політикою окремих держав, не постали перед судом».