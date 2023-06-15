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У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти покійників

Померлим обвинуваченим нададуть адвоката, від послуг якого не можна буде відмовитись, навіть якщо цього захочуть його родичі (фото ілюстративне)

Палата представників (нижня палата парламенту) Білорусі у другому читанні підтримала законопроєкт, що дозволяє порушувати кримінальні справи на померлих осіб за десятьма статтями Кримінального кодексу. Як повідомили у пресслужбі білоруського законодавчого органу, пропонується не допускати припинення кримінальної справи щодо злочинів за такими статтями:

  • підготовка чи ведення агресивної війни;
  • акт міжнародного тероризму;
  • геноцид;
  • злочини проти безпеки людства;
  • виробництво, накопичення чи поширення заборонених засобів ведення війни;
  • екоцид;
  • застосування зброї масового ураження;
  • порушення законів та звичаїв війни;
  • порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів;
  • бездіяльність чи злочинний наказ під час збройного конфлікту .

Померлим обвинуваченим у таких справах нададуть адвоката, від послуг якого не можна буде відмовитись, навіть якщо цього захочуть його родичі.

Генпрокуратура Білорусі, яка в березні 2023 року анонсувала розробку цього законопроєкту, вказувала, що поправки стануть «механізмом притягнення до кримінальної відповідальності тих нацистських злочинців та їхніх посібників, які з низки причин, у тому числі пов’язаних із політикою окремих держав, не постали перед судом».

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