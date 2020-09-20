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20 вересня 2020, Київ 11:01
Новини | Міжнародні

Після масового затримання жінок у Мінську в Білорусі відбудуться «Марші справедливості»

Силовики затримують 73-річну опозиційну активістку Ніну Багінську під час акції протесту в Мінську, Білорусь, 19 вересня 2020 року

У неділю в столиці Білорусі та інших містах відбудуться «Марші справедливості», передає Білоруська служба Радіо Свобода. Марші пройдуть на 43-й день протестів, наступного дня після того, як у Мінську відбулися масові затримання жінок.

Правозахисники центру «Весна» 20 вересня повідомили, що більшість, затриманих під час розгону жіночого маршу в Мінську жінок, пізно ввечері 19 вересня та вночі були звільнені з райвідділків міліції. Водночас близько 20 жінок та чоловіків доставлені в СІЗО. Правозахисники не мають інформації про долю значної кількості затриманих учора, а також повного списку імен.

Напередодні ввечері Міністерство внутрішніх справ Білорусі відмовилось повідомляти кількість затриманих. За даними правозахисників, у Мінську було затримано 390 людей.

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея

Під час традиційного маршу солідарності жінок у Мінську білоруські правоохоронці влаштували масові затримання учасниць. Силовики у балаклавах, застосовуючи фізичну силу, затримували жінок на вулицях білоруської столиці. Загалом, за даними правозахисного центру «Весна», відомо про 246 затриманих активістів, серед яких є і працівники британського посольства, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Від дня виборів 9 серпня в Білорусі тривають щоденні масові протести проти офіційних результатів виборів, які опозиція і значна частина міжнародної спільноти називає сфальсифікованими. Влада Лукашенка жорстоко придушує ці виступи і відкидає вимогу про нові, чесні президентські вибори.

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