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19 вересня 2020, Київ 23:00
Новини | Міжнародні

Білорусь: у Мінську знову затримували учасниць традиційного жіночого маршу

Під час затримань у Мінську 19 вересня 2020 року

У Білорусі, де вже 42-й день без перерви тривають акції протесту проти офіційно оголошеної перемоги на шостий термін поспіль чинного президента Олександра Лукашенка, силовики знову з застосуванням сили розігнали традиційний суботній жіночий марш у столиці Мінську і затримували його учасниць, а також інших демонстрантів.

Цього разу його назвали «блискучим» – учасниці виходили в яскравому одязі й намагалися прикрасити себе якимись блискітками.

Крім того, затримували й учасників інших акцій – таких, як «ланцюг солідарності», який зібрався на місці одного з розгонів жіночого маршу.

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея

Під час традиційного маршу солідарності жінок у Мінську білоруські правоохоронці влаштували масові затримання учасниць. Силовики у балаклавах, застосовуючи фізичну силу, затримували жінок на вулицях білоруської столиці. Загалом, за даними правозахисного центру «Весна», відомо про 246 затриманих активістів, серед яких є і працівники британського посольства, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Правозахисники на цей час повідомляють імена понад 330 затриманих, і це ще не повна інформація, список постійно розширюється; частину з них уже випустили.

Невеликі протести, в перебігу яких теж були затримані, відбулися й у деяких інших містах Білорусі.

Від дня виборів 9 серпня в Білорусі тривають щоденні масові протести проти офіційних результатів виборів, які опозиція і значна частина міжнародної спільноти називає сфальсифікованими. Влада Лукашенка жорстоко придушує ці виступи і відкидає вимогу про нові, чесні президентські вибори.

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