Становище в Білорусі: Мінськ і Москва засудили запрошення Тихановської виступити на зустрічі голів МЗС країн ЄС

Офіційні Мінськ і Москва майже одночасно засудили повідомлення про те, що кандидатка на посаду президента Білорусі і нині фактична лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська може виступити на засіданні Ради Європейського союзу в форматі міністрів закордонних справ країн ЄС, що має відбутися 21 вересня.

Як заявив речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, це стало б «нахабним і неприхованим втручанням у внутрішні справи» його країни і «повною неповагою до її громадян». За його словами, таким чином «реалізується курс на підрив суверенітету Білорусі», і позицію офіційного Мінська з цього питання вже довели до представника Євросоюзу в Білорусі і до «відповідних осіб» у Брюсселі.

Так само речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «загравання ЄС-івських МЗС із самопризначеним представником білоруської опозиції і запрошення її до Брюсселя «на спілкування» – це складова сценарію втручання у внутрішні справи Білорусі».

Світлана Тихановська стала чільною суперницею чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня. За офіційно оголошеними результатами, вона здобула близько 10 відсотків голосів, а Лукашенко близько 80 і був переобраний на шостий термін поспіль. І білоруська опозиція, і багато хто на Заході заявляє про численні фальсифікації і про невизнання офіційних результатів виборів. За деякими оцінками, насправді Тихановська в разі чесного підрахунку могла й перемогти на виборах у першому турі, але принаймні виходила б із Лукашенком у другий тур.

Наразі Тихановська, змушена виїхати з Білорусі, веде активну діяльність поза її межами. Зокрема, вона вже виступала через відеозв’язок на неформальній зустрічі Ради безпеки ООН, у Парламентській асамблеї Ради Європи, в Раді ООН із прав людини. Парламент Литви, до якої була змушена виїхати Тихановська, в політичній заяві, що не має прямих юридичних наслідків, назвав її «обраною білоруським народом лідеркою», а Лукашенка – «нелегітимним керівником Білорусі». А Європейський парламент в аналогічній політичній заяві назвав створену з ініціативи Тихановської Координаційну раду представників опозиції для передачі влади в країні «тимчасовим представництвом народу, який вимагає політичних змін».

Від дня виборів 9 серпня в Білорусі тривають щоденні масові протести, які влада Лукашенка жорстоко придушує. Через це її представникам загрожують міжнародні санкції, країни Балтії вже запровадили свої власні санкції. Натомість Росія підтримує владу чинного білоруського президента.