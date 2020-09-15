«Нагадує угоду Путіна з Януковичем 2013 року». Експерти коментують візит Лукашенка до Сочі

Російський президент Володимир Путін оголосив, що Росія видасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. «Ми домовились про те, що Росія надасть Білорусі у цей складний момент державний кредит у 1,5 мільярда доларів. І ми це виконаємо», – заявив Путін перед переговорами з Лукашенком. Раніше Олександр Лукашенко, якого офіційно оголосили вшосте президентом Білорусі, з чим не погоджуються протестувальники і опозиція, заявляв про домовленість щодо рефінансування боргу Білорусі Росії обсягом 1 мільярд доларів.

Очікуваною новиною назвав пропозицію Путіна надати державний кредит Білорусі британський економіст Тімоті Еш в коментарі «Голосу Америки».

Він нагадав, що коли відбувались протести на українському Майдані, Янукович також їздив до Путіна у Сочі наприкінці 2013 року. Тепер справа про так званий «борг Януковича», який Україна не визнає, перебуває в судах.

«Пам’ятаєте? Путін запропонував Януковичу угоду з єврооблігацій на 15 мільярдів доларів. Лише 3 мільярди було розміщено. І тепер стосовно них йде суперечка. Переважно це було за те, щоб Україна прийняла членство в Євразійському союзі, тому, як видається, ми це вже бачили на пострадянському просторі. Тепер це повторюється», – зауважив Еш.

Він відзначив складну фінансову ситуацію в Білорусі, зокрема падіння міжнародних резервів на тлі протестів. «Це знову-таки дещо нагадує український сценарій – люди нервують, відчуваючи дискомфорт, коли відбуваються вуличні протести, забирають депозити з банків. Це ми бачили у Білорусі протягом останніх тижнів», – говорить Еш.

Путін на зустрічі в понеділок не озвучив нічого нового, і тому його довгострокові наміри щодо Лукашенка залишаються невідомими, пише CNN. «Для Росії основне занепокоєння в тому, щоб на початку кризи не втратити Білорусь у протистоянні з Заходом, не дозволити нестабільну та непередбачувану ситуацію в сусідній країні і не дозволити людям змінити керівництво», – говорить в коментарі агенції Кір Гайлз, головний консультант з Росії та Євразії аналітичного центру Chatham House.

Путін намагається щонайменше певний час утримати Лукашенка при владі, бо не бачить альтернативи йому в Білорусі, говорить білоруський експерт Артем Шрайбман. В коментарі FT засновник мінської консультаційної компанії Sense Analytics Шрайбман заявив, що Росія підтримуватиме Лукашенка, бо не бачить альтернативи через постійне придушення опозиції в Білорусі. «Щойно з’являються будь-які лідери, їх депортують або ув’язнюють. Це ускладнює ситуацію для Росії, бо якщо переводити фокус політики, варто знати, на кого».

Лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила розчарування тим, що Путін захотів «вести переговори з диктатором, а не білоруським народом», і заявила, що будь-які домовленості з Білоруссю не матимуть законної сили. «Всі домовленості, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянути новою владою». «Росіяни, ваші податки підуть на те, щоб оплатити наше побиття. Ми переконані – ви не хочете, щоб так було», – заявила Тихановська, коментуючи новину про кредит.

У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.