У Білорусі юристу Максиму Знаку висунули звинувачення, він оголосив голодування – ЗМІ

Членові президії Координаційної ради білоруської опозиції і юристу Максиму Знаку висунули звинувачення за заклики до дій на шкоду національній безпеці (частина 3 статті 361 КК). Як передає білоруський портал Tut.by із посиланням на адвоката Дмитра Лаєвського, Максим Знак через незгоду з обвинуваченнями оголосив голодування.

«Звинувачення такі ж, як і підозри, не конкретизовані. Із них незрозуміло, які саме висловлювання Максима розцінюються як «спрямовані проти національної безпеки», і в цьому так само полягає переслідування за висловлення думки», – сказав адвокат.

За словами Лаєвського, для Максима Знака відмова від їжі в СІЗО – один з небагатьох способів боротьби проти беззаконня.

Раніше сьогодні Марії Колесниковій, одній із лідерів опозиції, членові президії Координаційної ради, також висунулии звинувачення за аналогічною статтею. Їй продовжили арешт до 8 листопада. Обом опозиціонерам загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Максима Знака затримали вранці 9 вересня, а пізніше заарештували. У Слідчому комітеті Білорусі заявляли, що мають «докази вчинення представниками Координаційної ради дій, спрямованих на дестабілізацію і заподіяння шкоди нацбезпеці». За версією слідства, зазначені дії «відбувалися з використанням ЗМІ та інтернет-ресурсів».

Юрист Максим Знак був одним із двох членів президії Координаційної ради опозиції, який залишався на волі і не покинув Білорусь. Після його затримання на волі залишилася тільки білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, яка не бере активної участі в діяльності ради за станом здоров’я.

У Мінську та інших містах Білорусі понад місяць тривають акції протесту проти фальсифікацій на президентських виборах і насильства над затриманими, люди вимагають звільнити всіх політв’язнів і провести чесні і відкриті вибори. Силовики жорство придушують протести.