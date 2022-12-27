Кількість політичних в’язнів у Білорусі сягнула майже півтори тисячі – правозахисники

Правозахисники визнали політичними в’язнями у Білорусі ще 18 осіб. Тепер їх чисельність становить 1456, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Повідомляється, що поповнили список засуджені за статтею про «грубе порушення громадського порядку». У центрі «Весна» кажуть, що у списку опинився 71-річний Олег Давиденко – член-кореспондент НАН Білорусі, доктор біологічних наук.

Правозахисники вимагають негайного звільнення всіх політв’язнів і припинення репресій.

Влітку минулого року влада Білорусі затримала правозахисників центру «Весна». В ізоляторі тоді опинилися Алесь Біляцький, Валентин Стефанович та Володимир Лобкович. Так білоруська влада спробувала розгромити найстарішу правозахисну організацію в країні. Для того, щоб продовжити правозахисну діяльність, частина юристів та волонтерів «Весни» виїхали з Білорусі.