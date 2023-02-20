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МЗС Польщі підтвердило видворення польських дипломатів із Білорусі

Йдеться про щонайменше видворення трьох осіб

Білоруська влада висилає польських дипломатів із Гродно та Мінська. Йдеться про офіцера зв’язку прикордонної служби Польщі та двох консулів, заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна виданню Onet.pl.

«До вечора середи офіцер зв’язку Прикордонної служби Польщі покине Мінськ. Ймовірно, також будуть видворені двоє польських консулів з Гродно», – сказав Ясіна.

Відповідаючи на запитання про заходи у відповідь, представник МЗС Польщі сказав, що про них оголосять, щойно такі заходи будуть вжиті.

17 лютого Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі та зажадало скоротити чисельність генконсульства Польщі в Гродно та привести його до кількісного паритету з генконсульством Білорусі в Білостоці. Білоруська сторона також заявила, що «не бачить сенсу в подальшому перебуванні зв’язківця Прикордонної служби Польщі на своїй території».

У Білорусі проживають сотні тисяч громадян польського походження. За останні роки Польща є лідером з видачі шенгенських віз білорусам.

У Польщі офіційно проживає понад 60 тисяч громадян Білорусі.

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