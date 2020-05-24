У Мінську кількасот людей вийшли на підтримку опозиціонерів на посаду президента Білорусі

У Мінську сотні людей зібралися на пікети, присвячені збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на посаду президенти Білорусі – Світлани Тихановської та Володимира Непомнящого. Черга охочих здати підписи розтяглася на кілька кварталів, люди намагалися дотримуватися соціальної дистанції у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Тихановська є дружиною популярного відеоблогера Сергія Тихановського. Йому самому відмовили в реєстрації кандидатом, оскільки на момент подачі документів він перебував під адміністративним арештом. На пікет прийшов саме Тихановський, а не його дружина. Він заявив, що впродовж найближчих 20 днів аналогічні акції відбудуться у всіх великих містах країни.

Непомнящий є прихильником одного з лідерів опозиції Володимира Статкевича. Статкевич мав намір виставити на вибори близько 30 своїх прихильників, так званих «кандидатів протесту». Однак зареєстрували ініціативну групу лише одного –Непомнящого. Статкевич також прийшов на пікет.

Обидва опозиціонери не приховують, що головна мета висунення їхніх прихильників кандидатами – це не спроба участі у виборах, а саме легальна можливість збирати вуличні акції під час кампанії зі збору підписів. Для того, щоб потрапити до бюлетеня, необхідно зібрати понад 100 тисяч підписів за 20 днів.

Вибори призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.