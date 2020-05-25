24 травня у Мінську сотні людей зібралися на пікети, присвячені збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на посаду президенти Білорусі – Світлани Тихановської та Володимира Непомнящого. Черга охочих здати підписи розтяглася на кілька кварталів, люди намагалися дотримуватися соціальної дистанції у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Протестувальники виступили проти висунення Олександром Лукашенком своєї кандидатури на шостий президентський термін. Мітинг 24 травня відбувся менш ніж за три місяці до президентських виборів і на тлі попереджень про те, що влада буде протидіяти протестам.