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25 травня 2020, Київ 22:27
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У Мінську кількасот людей вийшли на підтримку опозиціонерів на посаду президента Білорусі – відео

У Мінську кількасот людей вийшли на підтримку опозиціонерів на посаду президента Білорусі – відео
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У Мінську кількасот людей вийшли на підтримку опозиціонерів на посаду президента Білорусі – відео

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24 травня у Мінську сотні людей зібралися на пікети, присвячені збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на посаду президенти Білорусі – Світлани Тихановської та Володимира Непомнящого. Черга охочих здати підписи розтяглася на кілька кварталів, люди намагалися дотримуватися соціальної дистанції у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Протестувальники виступили проти висунення Олександром Лукашенком своєї кандидатури на шостий президентський термін. Мітинг 24 травня відбувся менш ніж за три місяці до президентських виборів і на тлі попереджень про те, що влада буде протидіяти протестам.

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