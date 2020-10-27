Відрахувати і відправити в армію – Лукашенко висловився про студентів-учасників акцій протесту у Білорусі

Олександр Лукашенко 27 жовтня, коментуючи на нараді ситуацію із протестами у Білорусі, закликав батьків студентів і школярів «прибрати дітей з вулиці, щоб потім не було боляче», повідомляє державна агенція БелТА.

«Приберіть своїх дітей з вулиці, щоб потім не було боляче. А з рештою ми будемо розбиратися за всією суворістю закону, – сказав Лукашенко.

За його словами, «нікого не треба вмовляти – ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців».

«Зараз такий час, коли кожен повинен вибирати в своєму житті ту дорогу, по якій він буде рухатися», – сказав Лукашенко.

Він також додав, що студенти, які беруть участь в акціях протесту, втратять право бути студентами.

«Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю – хай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу. Те саме і щодо викладачів, їх теж одиниці, які огидно себе поводять», – сказав Лукашенко.

27 жовтня у Білорусі тривають акції протесту за усунення від влади Олександра Лукашенка і нові вибори, активну участь в них беруть студенти білоруських вишів.

26 жовтня закінчився термін так званого «народного ультиматуму», висунутого опозиціонеркою Світланою Тихановською Олександрові Лукашенку. У Білорусі цього дня опозиція оголосила загальнонаціональний страйк, в різних містах країни його підтримали співробітники державних і приватних підприємств, студенти, деякі учні шкіл та пенсіонери. Зокрема, у Мінську проходив Марш пенсіонерів. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. У МВС Білорусі повідомили, що під час акцій протесту в понеділок затримали 581 людину.