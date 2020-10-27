У Білорусі під час акцій протесту в понеділок затримали 581 людину – МВС

У Білорусі 26 жовтня затримали 581 людину, найбільше затриманих у Мінську – 486, повідомили в МВС країни.

«До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення під вартою залишаються 434 затриманих», – мовиться в повідомленні.

Силовики стверджують, що у Мінську в понеділок ввечері «агресивно налаштовані громадяни» робили «численні спроби блокування руху транспорту, чинили спротив при затриманнях».

26 жовтня закінчився термін так званого «народного ультиматуму», висунутого опозиціонеркою Світланою Тихановською Олександрові Лукашенку. У Білорусі цього дня опозиція оголосила загальнонаціональний страйк, в різних містах країни його підтримали співробітники державних і приватних підприємств, студенти, деякі учні шкіл та пенсіонери. Зокрема, у Мінську проходив Марш пенсіонерів. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. У КДБ Білорусі заявили про «екстремістські дії» протестувальників і про те, що їх можна кваліфікувати як «акт тероризму», пообіцявши «відповідну правову оцінку».