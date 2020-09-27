50-й день протестів у Білорусі – сльозогінний газ від силовиків і десятки затриманих протестувальників

У Білорусі в неділю співробітники силових структур затримали десятки учасників акцій протесту в столиці Мінську та інших містах країни, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Так, на проспекті Переможців раніше зібралися сотні людей, в тому числі перед Палацом спорту і біля готелю «Ювілейний». За повідомленнями, туди під’їхали кілька авто з силовиками і затримали десятки людей. Повідомляється, що ОМОНівці затримували людей і у дворах будинків.

Про десятки заарештованих повідомляють у Гродно (там сталися сутички між силовиками і протестувальниками), у місті Ліда, у Могильові, в Гомелі. Там, як вказують очевидці, проти учасників протесту застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Про кількох затриманих повідомляють у Бобруйську, Вітебську та Бресті. Правозахисний центр «Весна» заявив про майже 70 затриманих, але цей список не є остаточним, і оновлюється.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася церемонія його інавгурації як президента. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. 27 вересня, згідно з повідомленнями соцмереж, у Білорусі відбудеться «народна інавгурація справжнього президента».