«Марш проти терору» і хода до урочища Куропати – правозахисники в Білорусі заявляють про щонайменше 130 затриманих

На акціях протесту у Білорусі 1 листопада силовики затримали щонайменше 130 людей, повідомляє правозахисний центр «Весна». За повідомленнями, більшість затримань – у столиці Мінську, де сьогодні відбувся «Марш проти терору» із ходою до урочища Куропати, місця сталінських розстрілів, куди у неділю рушили кілька тисяч людей. Повідомляється, що поліція стріляла в повітря, було чутно вибухи світло-шумових гранат. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, пославшись на «запобігання заворушень». Попри перешкоди, тисячі людей все ж прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.

Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, повідомлення про затримання в пербігу недільних маршів надходять і від протестувальників у Гродно, Жодішках, Могильові та Пінську.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

2 листопада в Білорусі відзначають День пам’яті предків, «Дзяди». У зв’язку з епідемічною ситуацією багато хто приходить на кладовища 1 листопада, щоб уникнути скупчення людей.