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01 листопада 2020, Київ 14:33
Новини | Міжнародні

У Мінську відбувається «Марш проти терору»

Хода в Мінську до урочища Куропати, 1 листопада 2020 року

У столиці Білорусі Мінську 1 листопада відбувається чергова масова акція противників Олександра Лукашенка. Вона має назву «Марш проти терору». Учасники планують з центра Мінська попрямувати до урочища Куропати, меморіалу жертв сталінського терору. У колоні на момент початку руху було кілька тисяч людей.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, в Мінську знову розпочалися перебої з мобільним інтернетом, закрито кілька станцій метро, на вулицях з’явилася спецтехніка правоохоронних органів. Центр міста знову був перекритий ОМОНом.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

2 листопада в Білорусі відзначають День пам’яті предків, «Дзяди». У зв’язку з епідемічною ситуацією багато хто приходить на кладовища сьогодні, 1 листопада, щоб уникнути скупчення людей.

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