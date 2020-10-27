Політтехнолог Віталій Шкляров, звільнення якого вимагали США, виїхав із Білорусі – адвокат

Білорусько-американський політтехнолог Віталій Шклярова, звільнення якого вимагали США, покинув територію Білорусі, повідомив його адвокат Антон Гашинський у коментарі білоруському порталу TUT.BY.

«Ми написали клопотання про дозвіл на виїзд, його задовольнили, тому Віталій поїхав зараз до сім’ї, і щоб відновити своє здоров’я після перенесеного коронавірусу. Матір залишилася лікуватися в Мінську, перебуває в лікарні. Віталій повернеться до Мінська, тому що насправді нічого не змінилося», – сказав Гашинський.

За його словами, Віталій Шкляров все ще перебуває під слідством і на підписці про нерозголошення.

Гашинський вказав, що дозвіл на виїзд став «наслідком дзвінка» і розмови держсекретаря США Майка Помпео з Олександром Лукашенком.

24 жовтня у Держдепартаменті США Радіо Свобода повідомили, що в перебігу телефонної розмови із Олександром Лукашенком держсекретар Майк Помпео зажадав звільнення політтехнолога Віталія Шклярова, затримання якого уряд США вважає «несправедливим».

Віталій Шкляров, який працював над кампаніями колишнього президента США Барака Обами і сенатора Берні Сандерса, проживає у США. Він був затриманий наприкінці липня під час відвідин родини в Білорусі (в Гомелі живе його матір). Нещодавно він був звільнений під домашній арешт і обмежений в поїздках – до суду – за звинуваченнями у буцімто підготовці масових заворушень. Сам він це заперечує.