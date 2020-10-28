(Друкуємо мовою оригіналу)

Утром 26 октября истек срок «народного ультиматума», который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко: прекратить насилие против протестующих, отпустить политзаключенных и уйти с поста президента.

Бастуют рабочие «Гродно Азота», Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусская железная дорога, студенты крупнейших белорусских вузов и тысячи частных компаний.

Люди выходят на мирные митинги, но силовики продолжают задержания: только за первый день забастовки, по данным правозащитного центра «Весна», за решетку бросили не менее пол тысячи человек.

На что рассчитывают протестующие? Чего ждет сам Лукашенко? Как долго может «стоять»​ белорусская экономика – и какой ущерб будет ей нанесен? Чем белорусский страйк отличается от польского движения «Солидарность», которое победило коммунистический режим?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст, студентка журфака Белорусского государственного университета Алина Болбас и директор Института политических и этнонациональных исследований НАНУ Александр Майборода.

– Расскажите, что у вас сейчас происходит: продолжается ли забастовка или постепенно Александру Лукашенко удаётся уменьшать протестную активность?

Юрий Дракахруст: На самом деле, более или менее масштабные забастовка, когда предприятие всё стоит, происходит только на «Гродно Азоте». На остальных предприятиях – или пикеты солидарности, или бастуют какие-то подразделения, один цех, или вообще несколько человек. Такого эффекта, что десятки крупнейших предприятий стоят, нет. Кто-то ведёт итальянскую забастовку, кто-то выходит на пикет, но тем ни менее работает.

Вы вспомнили времена «Солидарности»: тогда действительно стояла вся экономика Польши. В Беларуси не совсем такая ситуация сейчас. При этом продолжаются протесты.

Вы назвали огромное число задержанных – в этом смысле власть действует в своём традиционном стиле: демонстрирует жёсткость, практикует репрессии. Лукашенко заявил: всех студентов, которые бастуют, исключить, ребят отправить в армию, забастовщиков уволить.

– С нами Алина Болбас, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета, которая присоединилась к забастовке. Не боитесь, что вас исключат, как заявляет Александр Лукашенко, за то, что вы не ходите на занятия?

Алина Болбас: Когда я приняла это решение, понимала, что, скорее всего, таким будет исход. Мы давно выходим на акции в университете. То, что меня отчислят, я понимала ещё 1 сентября. Но для меня это – не самое страшное событие.

С сентября мы выходили на акции и в университете, и возле него. Наш университет – это много корпусов, которые разбросаны по всему городу: вчера выходило 200 человек в главном корпусе, около 50-60 человек у нас.

– Не все рабочие поддержали призыв Светланы Тихановской не выходить на работу: почему, с вашей точки зрения, не остановилась вся экономика, ведь об этом народном ультиматуме было известно ещё с 12 октября?

Алина Болбас: Возможно, просто не хватило какой-то связи с рабочими, информационной работы. О забастовке студенческой говорили очень активно. Возможно, рабочие сильно запуганы, им просто страшно потерять работу. Хотя, на самом деле, видна и большая поддержка, многим уволенным рабочим уплачивают деньги. Возможно, ключевым фактором является давление или рабочие не верят, что этим можно что-то изменить.

– «Гродно Азот» не работает: почему рабочие фактически «стреляют себе в ногу»​, останавливая предприятие: не понимают этих рисков или им настолько допёк Александр Лукашенко?

Юрий Дракахруст: Это происходит во всём мире: люди разные. Действительно в Беларуси происходит острый политический кризис, некоторые это называют даже революцией. Сошлось очень многое: и абсолютно хамское поведение Лукашенко во время коронавируса, и жестокость, и большие экономические проблемы, и смена поколений – в этом смысле значительная часть молодёжи не принимает его не потому, что он, с их точки зрения, ведёт какую-то неправильную политику, а потому что он достал, он воплощает «старьё», которое вызывает ярость, ненависть.

Это касается и рабочих людей тоже. Это «достаёт» и простых людей, даже тех, которые понимают, что в общем, может быть, участие в забастовке ударит по ним – ну, вот и пусть!

Думаю, для многих белорусов сейчас это мотив.

Я разговаривал с президентом «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов» Александром Ярошуком, который сказал, что Светлана Тихановская пошла на политический риск. Он знал о настроениях в массах рабочих: говорит, что всякие чудеса, конечно, бывают, но не было ощущения, что народ готов.

В августе казалось, что забастовка пошла. Тогда забастовочная активность была гораздо шире, чем сейчас: бастовали и на «Беларуськалий», и на МЗКТ, и на МАЗе.

Но тогда люди были просто в шоке от пыток: когда в Беларуси повторяется то, что было в каком-нибудь 1942 году, когда нацисты просто пытали людей, это вызвало очень резкую реакцию.

Сейчас такого импульса и шока не было. Ярошук говорит, не исключено, что процесс «раскочегарится». Возможно, власть будет совершать глупости.

Власть перебирает с жестокостью, и эта жестокость именно и провоцирует то, прочив чего она применяется. Пытки продолжаются, но не так, как было 9-11 августа, когда пытали сотни людей.

– Алина, что говорят родители по поводу вашего решения не ходить на пары?

Алина Болбас: Я разговаривала на эту тему только с папой. Мама абсолютно не поддерживает то, что происходит. У меня были проблемы из-за того, что мы делаем в университете. Нас часто вызывали в деканат, угрожали выговорами, мы писали объяснительные, потом отказались их писать.

Арестовать могут просто, когда ты идёшь по улице

Нам говорили, что выговоры вынесли, хотя, вроде бы, их нет. А сейчас на меня и ещё на одну студентку оформили административный протокол за акцию возле университета, и мы думаем, что это связано с администрацией.

– Вы не боитесь, что вас арестуют?

Алина Болбас: Все боятся. Арестовать могут просто, когда ты идёшь по улице. Это довольно неприятный опыт, судя по рассказам многих друзей, у меня и сейчас часть находятся в СИЗО.

Но, мне кажется, 10 или 15 суток в любом случае – не так страшно, чем потом постоянно бояться что-то сказать или сделать.

В таком страхе жить не хочется. Поэтому идем на какой-то риск сейчас.

– Наши слушатели могут спросить: на что вы рассчитываете? Вы не получите высшего образования, потеряете несколько лет учебы.

Алина Болбас: Я не думаю, что сделаю намного хуже, потому что в любом случае, если мы все этого не сделаем, нам будет хуже, потому что будет ещё больше давления. Если меня отчислят, я думаю, что опыт, который у меня есть благодаря активизму – он значительный – я смогу продолжить работу, а через год я смогу восстановиться и закончить образование. Мне очень хочется верить, что через год всё закончится.

– Как реагирует Александр Лукашенко на эту забастовку, какие меры предпринимает?

Юрий Дракахруст: Он работает в основном силой и угрозами. То есть тех, кто участвует в забастовках, просто хватают и задерживают. Когда бастуют все, всех не выкинешь за ворота. Но когда бастуют 5%, то их можно.

Плюс простой аргумент, свойственный его манере: что мы есть будем, если вы не будете работать? Чем вы будете свои семьи кормить? Вы ж не студенты, у которых всё впереди, ваши дети кушать хотят. На кого-то это действует.

Понятно, если все выйдут и это поддержат – то Лукашенко просто не будет: в Беларуси будет другая власть.

Алина ведь не сказала: «Я надеюсь на победу. Мы победим», хотя я знаю, что многие в Беларуси очень верят в то, что это в конце концов даст тот результат, что Лукашенко отправится то ли в Россию, то ли в Китай.

– Вы видите параллели, сходства этой забастовки с «Солидарностью» в Польше?

Александр Майборода: Сходства есть сугубо внешние. Речь шла о Польше как о государстве, где подавляющее большинство населения ждало возможности поменять режим, мечтало о возрождении своей подлинной независимости, освобождении от диктата Кремля. Это была такая общенациональная внутренняя установка. Причём всеобщая для страны. Поэтому там только представился случай удобный, благоприятные обстоятельства исторические – и они осуществили то, чего давно хотели.

Что касается Беларуси, во-первых, значительная часть населения поддерживает Лукашенко искренне. Какая часть – трудно сказать. Если бы Лукашенко набрался мужество и провёл вторые выборы под контролем международных, общественных организаций, тогда бы можно было бы уже точно сказать: большинство всё-таки за него или нет. Но такого мужества у него, видимо, нет. Он не очень верит, что после того, как он применял силу против демонстрантов, когда он давил демократию, может второй раз победить. Поэтому он идёт ва-банк. Он считает, что будет стоять до конца, демонстрируя тем самым, что к народу он равнодушен. Он надеется, что голод их сломит, считает, что такими методами сможет отстоять свою власть.

Белорусский народ ещё не пожил в своём национальном государстве. В украинцев хоть был какой-то исторический опыт о своей государственности, а белорусы ещё к этому не привыкли. И сейчас это только мечта значительной части населения – жить по-настоящему самостоятельно, самим решать все свои вопросы и так далее.

Поэтому, думаю, радикальных шагов со стороны оппозиции не будет. Лукашенко по-прежнему надеется на силу, что он жестокостью, угрозами, голодом сломит дух оппозиции.

Внутренне, конечно, эта ситуация существенно отличается от польской, когда движение «Солидарность» сплотило всех поляков и победило коммунистический режим.

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