Алина Болбас, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета, с сентября принимает участие в студенческой забастовке. Александр Лукашенко обещает отчислить таких, как она, а парней отправить в армию. 26 октября закончился срок ультиматума, выдвинутого ему Светланой Тихановской: она призвала работников государственных и частных предприятий начать забастовку.

– То, что меня отчислят, я понимала еще 1 сентября. Когда я приняла такое решение, я понимала, что таким будет исход. Но для меня это – не самое страшное событие.

С сентября мы выходили на акции и в университете, и возле. Наш университет – это много корпусов, которые разбросаны по всему городу: вчера выходило 200 человек в главном корпусе, около 50-60 человек у нас.

Нас часто вызывали в деканат, угрожали выговорами, мы писали объяснительные, потом отказались их писать. Нам говорили, что выговоры вынесли, хотя, вроде бы, их нет. А сейчас на меня и еще на одну студентку оформили административный протокол за акцию возле университета, и мы думаем, что это связано с администрацией.

– Вы не боитесь, что вас арестуют?

– Все боятся. Арестовать могут просто, когда ты идешь по улице. Это довольно неприятный опыт, судя по рассказам многих друзей, у меня и сейчас часть сидит. Но 10 или 15 суток в любом случае – не так страшно, чем потом постоянно бояться что-то сказать или сделать. В таком страхе жить не хочется. Поэтому это какой-то риск сейчас.

– Наши слушатели могут спросить: на что вы рассчитываете? Вы не получите высшего образования, потеряете несколько лет учебы.

– Я не думаю, что сделаю намного хуже, потому что в любом случае, если мы все этого не сделаем, нам будет хуже, потому что будет еще больше давления. Если меня отчислят, я думаю, что опыт, который у меня есть благодаря активизму – он значительный – я смогу продолжить работу, а через год я смогу восстановиться и закончить образование. Мне очень хочется верить, что через год все закончится.