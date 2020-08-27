Білорусь веде з Росією переговори про рефінансування 1 млрд доларів боргу – Лукашенко

Білорусь веде з Росією переговори про рефінансування 1 мільярда доларів боргу, повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем’єр-міністр проведе переговори з [прем’єром Росії] Михайлом Мішустіним з приводу рефінансування… Мова йде про рефінансування цього року одного мільярда доларів із боргу перед Росією. Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись із Росією, залишимо. І це буде хороше підсилення нашої національної валюти», – сказав Лукашенко.

25 серпня міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов заявив, що всього цього року держава має виплатити за валютним державним боргом близько 3,6 мільярда доларів. Із них 2 мільярди доларів вже виплатили.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона готова розглянути питання про рефінансування кредитів Білорусі.