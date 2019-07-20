У Білорусі зреагували на повідомлення про російські війська на кордоні з Україною

У Білорусі зреагували на повідомлення українських військових, що вони перевіряють повідомлення в соцмережах про можливу наявність поблизу кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ.

Як коротко заявило Міністерство оборони Білорусі у своєму каналі в телеґрамі, «поширювана в мережі інформація про нібито «присутність військ Росії на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження» не відповідає дійсності».

Раніше 20 липня новостворена спеціальна бригада Збройних сил України, розташована на північному кордоні України з Білоруссю, відреагувала на такі повідомлення в соцмережах. «Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів. На даний час факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється», – повідомила у фейсбуці 61-а окрема піхотна єгерська бригада.

«В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору», – запевнила прес-служба бригади.

В Україні вже не раз висловлювали занепокоєння ймовірністю того, що війська Збройних сил Росії можуть бути використані як сили вторгнення в разі рішення Кремля почати широкомасштабну воєнну інтервенцію в Україні, зокрема й діючи з території Білорусі.

61-а окрема піхотна єгерська бригада в її нинішньому вигляді була сформована відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України від 25 квітня 2019 року: тодішня 61-а окрема піхотна бригада Корпусу резерву була переведена до бойового складу як 61-а окрема піхотна єгерська бригада з головною метою посилення оборони України на північному кордоні.

Підрозділи бригади призначені для ведення бойових дій у лісовій і болотистій місцевості і комплектуються лише військовослужбовцями контрактної служби, які мають досвід бойових дій або цивільна діяльність яких має спорідненість зі специфікою бригади (мисливці, єгері, співробітники лісових господарств), повідомляло тоді командування бригади.