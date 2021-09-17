Прокуратура Білорусі зупинила розслідування смерті Романа Бондаренка

У Білорусі прокуратура зупинила розслідування кримінальної справи про смерть громадського активіста Романа Бондаренка в листопаді 2020 року.

Як ідеться в повідомленні Генпрокуратури, рішення ухвалене «з огляду на невстановлення особи, що підлягає притягненню як обвинувачуваний». Одночасно у відомстві зазначили, що зусилля визначити таку людину здійснюються, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, і після припинення провадження у справі.

Кримінальна справа за фактом смерті мінчанина Романа Бондаренка була порушена 18 лютого. Провадження відкрили за статтею про умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть через необережність. У прокуратурі заявили, що причетність співробітників органів внутрішніх справ до заподіяння Бондаренкові ушкоджень не встановлена.

31-річний Роман Бондаренко помер у Мінську 12 листопада 2020 року, на наступний день після того, як на «Площі змін» його побили невстановлені особи в масках. У відділення нейрохірургії мінської лікарні швидкої допомоги Бондаренка доставили з управління внутрішніх справ Центрального району. У МВС заявили, що в конфлікті з чоловіком брали участь «небайдужі громадяни», а міліція приїхала на місце бійки пізніше.

«Площа змін» – неофіційна назва одного з дворів у білоруській столиці. Активісти, які підтримали масові виступи проти режиму Олександра Лукашенка після президентських виборів у серпні, розміщували там протестну символіку. У день, коли був побитий Бондаренко, невідомі в масках приїхали на подвір’я знімати протестні біло-червоно-білі стрічки.

Лукашенко 13 листопада висловив співчуття родичам Бондаренка. При цьому він стверджував, що владі невигідна ця смерть.

Євросоюз, США, Україна та інші країни не визнають Олександра Лукашенка легітимно обраним главою держави. Проти нього і його оточення запроваджені кілька пакетів санкцій – за фальсифікації на виборах, жорстокі розгони вуличних протестів і переслідування політичних опонентів.