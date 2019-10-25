У Білорусі чоловікові присудили смертну кару за вбивство дитини

Брестський обласний суд в Білорусі 25 жовтня оголосив вирок у справі про вбивство торік 8-місячної дівчинки. Суд визнав 48-річного Віктора Сяргелю і його знайому, 26-річну Наталію Колб винними у вбивстві дочки останньої. Чоловікові присудили страту, жінці – 25 років колонії загального режиму (максимальне для жінок покарання).

Вирок ще не вступив в силу і може бути оскаржений. Процес був закритим. Вирок повністю збігся з тим, що просила прокуратура.

Сяргель – третій білорус, засуджений до смертної кари в цьому році. За даними слідства, він разом зі своєю знайомою ввечері 27 жовтня 2018 року розпивав спиртні напої, завдавши численних травм малолітній дитині, які стали для неї смертельними.

Європейський союз неодноразово закликав Мінськ скасувати страти. Білорусь – єдина європейська країна, яка все ще застосовує смертну кару.

За даними правозахисних організацій, близько 400 людей були засуджені до смертної кари в Білорусі після розпаду Радянського Союзу.