Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Жовтень 2019, Київ 21:21
Новини | Міжнародні

У Білорусі чоловікові присудили смертну кару за вбивство дитини

Віктор Сяргель та Наталія Колб на лаві підсудних

Дивитись коментарі

Брестський обласний суд в Білорусі 25 жовтня оголосив вирок у справі про вбивство торік 8-місячної дівчинки. Суд визнав 48-річного Віктора Сяргелю і його знайому, 26-річну Наталію Колб винними у вбивстві дочки останньої. Чоловікові присудили страту, жінці – 25 років колонії загального режиму (максимальне для жінок покарання).

Вирок ще не вступив в силу і може бути оскаржений. Процес був закритим. Вирок повністю збігся з тим, що просила прокуратура.

Сяргель – третій білорус, засуджений до смертної кари в цьому році. За даними слідства, він разом зі своєю знайомою ввечері 27 жовтня 2018 року розпивав спиртні напої, завдавши численних травм малолітній дитині, які стали для неї смертельними.

/**/ /**/ /**/ Мораторій на виконання смертних вироків в Україні вперше почав діяти у 1995 році
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

День проти смертної кари: ПАРЄ закликала низку країн відмовитися від страт

Європейський союз неодноразово закликав Мінськ скасувати страти. Білорусь – єдина європейська країна, яка все ще застосовує смертну кару.

За даними правозахисних організацій, близько 400 людей були засуджені до смертної кари в Білорусі після розпаду Радянського Союзу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG