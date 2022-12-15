У Білорусі затримали олімпійську призерку, яка засуджувала війну проти України і режим Лукашенка

У Білорусі силовики затримали легкоатлетку Надію Остапчук, яка відкрито виступала проти війни в Україні та засуджувала режим Олександра Лукашенка.

Як повідомив у четвер ввечері фонд «Страна для жизни» (створений політичним в’язнем Сергієм Тихановським – ред.), спортсменку відвезли у відділок, причини її затримання невідомі.

Надія Остапчук – білоруська штовхальниця ядра, бронзова призерка Олімпійських ігор 2008 року, чемпіонка світу та Європи. Заслужений майстер спорту Білорусі.

Вона була серед підписантів листа білоруських спортсменів «За чесні вибори та проти насильства». Підтримувала протести в Білорусі в 2020 році.