У Білорусі до страйку приєдналися близько 100 шахтарів «Білоруськалію»

Шахтарі білоруського держпідприємства «Білоруськалій» продовжують приєднуватися до страйку, передає білоруська служба Радіо Свобода. За даними страйккому, число тих, хто страйкує, щодня зростає, їх уже близько 100 осіб.

Робітники вимагають відставки Олександра Лукашенка, проведення нових президентських виборів, звільнення політв’язнів і припинення насильства.

Підземний тракторист 4-го рудоуправління Віктор Гуринович опублікував відеозвернення, записане в шахті. «Ми на межі гуманітарної катастрофи: тортури, знущання, вбивства, насильство по відношенню до інакомислячих, до простих цивільних – це те, що тут відбувається кожен день», – говорить у своєму відеозверненні шахтар.

За його словами, населення Білорусі «втомилося терпіти непрофесіоналізм, хамство і неадекватність нелегітимної влади, яка замість діалогу пропонує тільки жорсткий тиск і агресію». «Пора нагадати, що ми – не бидло, ми – люди», – каже шахтар.

Співробітники «Білоруськалію» 17 серпня приєдналися до загальнонаціонального страйку. Вони вимагали провести перевибори, звільнити політв’язнів і покарати винних у насильстві проти протестувальників. Через кілька днів співробітники КДБ затримали члена страйкового комітету підприємства Дмитра Куделевича, пізніше йому вдалося втекти через вікно в туалеті. Зараз він перебуває в Україні. В середині вересня страйкком «Білоруськалію» оголосив акцію безстроковою.

За останні три місяці вже чотири шахтарі підприємства приковували себе наручниками в забої на знак протесту проти результатів президентських виборів і дій силовиків у Білорусі.