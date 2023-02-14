У Гомелі судять українця і двох білорусів за звинуваченням у шпигунстві на користь України

У Гомельському обласному суді Білорусі розпочався розгляд справи щодо громадянина України Павла Купрієнка та двох жителів Гомельської області Дмитра Солов’янчик і Тараса Мачинського, яких звинувачують у нібито агентурній діяльності на користь України.

Подробиці справи невідомі. Про затримання чоловіків 21 жовтня минулого року повідомляв телеканал «Білорусь-1».

Як повідомляє правозахисна організація «Весна», затриманим інкримінують агентурну діяльність, держзраду і приховування злочинів.

Справу розглядає суддя Руслан Царук, відомий своєю політичною діяльністю.

КДБ знадобилося лише три місяці, щоб розслідувати цю справу та передати її до суду.

Служба безпеки України, коментуючи затримання українця та двох білорусів, заявила, що громадяни України, які залишаються на території Білорусі в умовах російсько-української війни перебувають під загрозою провокацій.

«Служба безпеки України попереджає українців про шкідливість відвідування цієї країни», – заявив раніше речник відомства Артем Дехтяренко.

Служба безпеки не коментувала суті звинувачень у заявлених КДБ Білорусі справах.