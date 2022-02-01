США висловилися за від’їзд із Білорусі сімей дипломатів через ситуацію довкола України

Держдепартамент США розпорядився евакуювати з Білорусі членів сімей держслужбовців через «довільне правозастосування, ризик бути затриманим, а також скупчення російських збройних сил біля кордону Білорусі з Україною, що викликає занепокоєння». Про це йдеться у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Їздити до Білорусі громадянам США не рекомендувалося і раніше – через пандемію COVID-19 та довільне дотримання законів у країні. Проте, тепер до цього додалася ситуація на кордоні з Україною.

Раніше посольство США в Україні закликало американських громадян, які перебувають у країні, подумати про від’їзд, попереджаючи, що ситуація в країні «залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій з боку Росії».

Держдепартамент США розпочав евакуацію сімей американських дипломатів із посольства у Києві. Слідом за США про евакуацію з Києва деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей повідомили Великобританія, Австралія та Німеччина. Пізніше про евакуацію своїх дипломатів заявила і Канада.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає помилкою від’їзд дипломатів із країни.

У зв1язку з ескалацією напруженості на кордоні Росії та України, куди Росія стягує війська, США та країни Європи оголосили, що можуть запровадити жорсткі санкції у разі, якщо російські війська перейдуть кордон. Москва заперечує підготовку до воєнної операції, а переміщення військ пояснює навчаннями.