Білорусь заборонила в’їзд зареєстрованим у ЄС вантажівкам

З півночі 16 квітня Білорусь вводить заборону на переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу транспортних засобів (автомобілів і тягачів), зареєстрованих в Європейському союзі, повідомили у п’ятницю державні ЗМІ Білорусі.

Це обмеження до 23 квітня 2022 року не стосуватиметься транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, які в’їхали на територію Білорусі до 16 квітня.

Як виняток, рух таких транспортних засобів буде дозволено «через певні блокпости до спеціально відведених місць для вантажних операцій та перечеплення».

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, які перевозять поштові відправки та тварин, також будуть їздити без обмежень.

Раніше у рамках чергового пакету санкцій ЄС проти Росії та Білорусі були заборонені всі російські та білоруські автомобільні перевезення вантажів у межах ЄС, включаючи транзит. Заборона не поширюється на низку товарів, таких як фармацевтика, медичні, сільськогосподарські та харчові продукти, у тому числі пшениця, а також автомобільний транспорт гуманітарного призначення.