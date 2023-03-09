У Білорусі готують закон про притягнення померлих до відповідальності за воєнні злочини

Генеральна прокуратура Білорусі працює над законопроєктом, який дозволить притягувати до кримінальної відповідальності померлих. 9 березня пресслужба відомства повідомила, що мета нового закону – притягнути до відповідальності нацистських злочинців, які за життя уникли кримінального переслідування за злочини, скоєні на території Білорусі під час Другої світової війни.

Генпрокуратура Білорусі створила робочу групу для підготовки законопроєкту. Ця група має розробити «механізм притягнення до відповідальності тих нацистських злочинців і їхніх помічників, які з низки причин, у тому числі пов’язаних із політикою окремих держав, не постали перед судом».

У 2021 році генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив про відкриття кримінальної справи за фактом «геноциду білоруського населення» в ході Другої світової війни і в післявоєнний період.

Нещодавно Швед повідомив, що «як потерпілих і свідків допитано понад 16 тисяч осіб, з них понад сім тисяч – колишні в’язні концтаборів і вивезені на примусові роботи». У справі про геноцид запити надіслано до 30 держав і міжнародних організацій.

На початку січня 2022 року Олександр Лукашенко підписав закон «Про геноцид білоруського народу» в роки Другої світової війна і післявоєнний період до 1951 року з метою «недопущення спотворення підсумків Великої Вітчизняної війни, а також згуртованості білоруського суспільства». Будь-яке публічне заперечення геноциду білорусів, в тому числі в інтернеті, буде каратися арештом, обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.