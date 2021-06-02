Прокуратура Білорусі хоче допитати експрезидента Литви у справі про геноцид населення у роки Другої світової війни

Генеральна прокуратура Білорусі має намір допитати експрезидента Литви Валдаса Адамкуса як свідка у справі про геноцид населення країни в роки Другої світової війни, йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

Відповідний запит Мінськ направив до компетентних органів Литви. Генпрокуратура перевіряє причетність Адамкуса до діяльності батальйонів, які проводили каральні операції на території Білорусі в 1944 році.

За даними Генпрокуратури Білорусі, в результаті геноциду на території БССР в роки Другої світової війни загинули понад два мільйони людей.

Адамкус заявив агентству BNS, що вважає підозри білоруської прокуратури «абсурдними».

Він також назвав дії білоруської Генпрокуратури «дурною спробою відвернути увагу від боротьби білорусів за свободу».

У квітні генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив про відкриття кримінальної справи за фактом «геноциду білоруського населення» в ході Другої світової війни і в післявоєнний період.

Журналістам Швед заявив, що Білорусь розраховує на допомогу Росії в розслідуванні кримінальної справи, де, за його словами, зібрано і є досить багато документів про «геноцид білорусів та інших осіб».